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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتَي (جازان، عسير، الباحة)، فيما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق (مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، الحدود الشمالية، حفر الباطن، القيصومة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس أمطار سحب رعدية الأرصاد
21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441 08:12 AM
سحب رعدية ممطرة على مكة والمدينة وحائل والشمالية وحفر الباطن والقيصومة
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتَي (جازان، عسير، الباحة)، فيما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق (مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، الحدود الشمالية، حفر الباطن، القيصومة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
، الطقس اليوم: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة ،
المصدر : الخليج 365
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