أبشر للتوظيف 1441 الاستعلام عن رابط التقديم في وظائف المديرية العامة للجوازات للخريجين برتبة جندي

أبشر للتوظيف 1441 ، أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية وجود عدد من الوظائف الشاغرة على رتبة جندي للرجال، على أن يتم التقديم عبر نظام أبشر، للتقديم في وظائف المديرية العامة للجوازات، وأعلنت منصة أبشر رابط التقديم، بعد الإطلاع على الشروط الخاصة للتقديم، وتقرر فتح باب الحجز بداية من يوم الأحد المقبل.

أبشر للتوظيف 1441

يمكن لكافة الراغبين في التقديم على وظائف الجوازات السعودية على رتبة جندي، التقديم عبر الموقع الرسمي بداية من يوم الأحد 20/10/2019 وحتى يوم الخميس 24/10/2019، وذلك وفق عدد من الشروط وهي :

ـ أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ـ الوظيفة للرجال فقط فليس هناك تقديمات للسيدات.

ـ يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عام، وألا يزيد عن 30 عام.

ـ لابد ألا يقل طول المتقدم عن 168 سم كحد أدنى.

ويمكن للجميع الدخول عبر رابط أبشر للتسجيل في وظائف المديرية العامة للجوازات على رتبة جندي، والتعرف على الشروط اللازمة للتقديم في تلك الوظائف.

شروط تقديم وظائف الجوازات السعودية

ـ لابد ألا يقل المؤهل العلمي للمتقدم عن ثانوية عامة أو ما يقابلها.

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ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من الوالدين.

ـ ضرورة توفر شهادة حسن السيرة والسلوك والسمعة.

ـ أن يكون المتقدم لم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

ـ أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية أثناء التسجيل في الوظائف.

ـ لابد من أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

ـ ضرورة تحطي الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وبقية إجراءات واختبارات القبول.

ـ إذا كان المتزوج متزوجًا فلابد أن تكون الزوجة سعودية الجنسية.

ـ الأفضلية في التسجيل والقبول تكون لمن يمتلك دورات في اللغات الأجنبية، ومنها لغة الإشارة أو دورات في الحاسب الآلي، شرط ألا تقل مدتها عن تسعة أشهر، وأن تكون الشهادة من جهة معتمدة، ولكن إذا كانت صادرة من معهد خاص، فأنه لابد من تصديقها من جهة حكومية.