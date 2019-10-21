موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر 2019 وشروط التقديم على المساعدة المقطوعة لمحدودي الدخل

يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر 2019، وبالأخص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فتعتبر المساعدة المقطوعة الآن من أهم الأمور التي تخص برامج الدعم التي تمنحها الحكومة السعودية للمواطنين عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهدف من هذه المساعدات تخيف الأعباء عن المواطنين والتي ازدادت بعد غلاء الأسعار.

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر 2019

رداً على جميع الأسئلة التي جاءت بخصوص موعد صرف المساعدة المقطوعة، فإنه لم يتم الإعلان حتى وقتنا هذا من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن موعد خاص بالمساعدة المقطوعة، ولكن يوجد توقعات بأنه سيتم صرفها في شهر يناير للعام الجديد 2020م، ولكن عند التأكد من الموعد الرسمي لصرف المقطوعة سوف نعلن لكم عن هذا الموعد فوراً.

شروط التقديم على المساعدة المقطوعة

تعتبر مقطوعة الضمان الاجتماعي مهمة جداً عند المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية وبالأخص أصحاب الدخل المحدود أو المتوسط، لأنها تساعد في توفير احتياجاتهم والتغلب على ظروف الحياة الصعبة التي تواجههم نتيجة الإصلاح الاقتصادي الذي يتم في المملكة، ومن أهم الشروط التي يجب توافرها: هو أن يكون المتقدمين للحصول عليها سعوديين الجنسية ومقيمين داخل أراضي المملكة، وأن يكون عمر المتقدم 36 سنة أو أكبر من ذلك، وألا يكون لديه سجل تجاري، ويجب أيضاً أن يكون من أصحاب الدخل المتوسط أو المحدود، لأنه يتم اختيار الذي يستحقها بشكل أكثر.