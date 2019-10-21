وظائف رئاسة هيئة الأركان جدارة 1441 موعد التقديم والشروط اللازمة

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر وظائف رئاسة هيئة الأركان جدارة 1441 لكافة المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف التي تم إعلانها، والمرتبطة بسلم رواتب الموظفين العام الإدارية الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف، وذلك عبر موقع جدارة وزارة الخدمة المدنية.

وظائف رئاسة هيئة الأركان جدارة 1441

أوضحت وزارة الدفاع أن إجمالي عدد الوظائف في الإعلان الخاصة بالتوظيف في وظائف رئاسة هيئة الأركان، هي 35 وظيفة للرجال والنساء، على المراتب ” الثانية، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة”، ومنها 10 وظائف للرجال، و 25 وظيفة للنساء، وأشارت إلى أن التقديم يبدأ من 28/2/1441 ويستمر حتى 3/3/1441، وتكون فترة التقديم مستمرة على مدار 24 ساعة خلال الفترات الزمنية المُحددة.

يمكن للجميع معرفة آلية التقديم من قبل المتقدمين والمتقدمات والفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة عبر الرابط الإلكتروني الخاصة بالوزارة.

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رئاسة هيئة الأركان العامة

أوضحت الهيئة الفئات المستهدفة بالتوظيف ومن بينها :

ـ خريجي وخريجات المعاهد التخصصية حسب ما تحدده الوزارة.

ـ خريجي وخريجات الدرجة الجامعية حسب ما تحدده التخصصات.

ـ خريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدراسة الجامعية.

ـ الأولوية في الترشح للتخصصات الغير تربوية ثم التخصصات التربوية.

ـ شرط أساسي حضور الاختبار المهني للجامعيين.

ـ ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية، والتي سيتم من خلالها عمل مطابقة بيانات للحاضرين.

جاء في إعلان الرئاسة للتوظيف :