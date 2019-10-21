وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعلن عن رابط الإستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة شهر ربيع الأول 1441

تسعى الحكومة السعودية دائماً إلى تقديم المساعدة للمواطنين الغير قادرين أو الأسر ذات الدخل المنخفض، من خلال تقديم المساعدات المالية والنقدية لهم بشكل مستمر، حيث تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على القيام بدورها في تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، ومساعدتهم في شراء حاجاتهم اليومية، وذلك من خلال تقديم خدمات مالية بشكل شهري تحت مظلة الضمان الإجتماعي التي تتبناها المملكة العربية السعودية، حيث تفتح الباب بشكل مستمر أمام الأسر ذات الدخل المتدني لتقديم طلبات مسبقة للحصول على المساعدات المقطوعة من الضمان الإجتماعي شهرياً.

مقطوعة الضمان الاجتماعي

وتقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية مساعدات مالية مقطوعة تابعة لمؤسسة الضمان الإجتماعي شهرياً لبعض المواطنين السعوديين المستحقين للدعم، من أجل مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية وذلك لرفع مستوى المعيشة لديهم وتخفيف العبء عنهم.

المساعدة المقطوعة

شهدت بوابة الإستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي خلال الشهر الماضي أكثر من مليون عملية استعلام برقم الهوية الوطنية وذلك من خلال المواطنين المستحقين للدعم والذين يحرصون على متابعة توقيت صرف المساعدة، ولذلك ومع ازدياد عمليات البحث عن رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، نقدم لكم من خلال السطور التالية رابط الإستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر صفر 1441 والتي أعلنت عنه مؤخراً وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

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رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني

للاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر ربيع الأول 1441 يرجى الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والدخول إلى صفحة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، ثم يتم إدخال رقم السجل المدني ، ثم إدخال رمز التحقق، وبعد ذلك يتم الضغط على كلمة إستعلام.

وحتى تتم طريقة الاستعلام عن المقطوعة بشكل صائب، فلابد أن يتم تسجيل الدخول من قبل المستحق، المستفيد، عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومن ثم الشروع باختيار دخول صفحة الاستعلام عن برامج المساندة، وبعدها العمل على اختيار رابط الاستعلام عن المقطوعة.

الجدير بالذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسمح للمواطنين المستحقين للدعم والأسر ذات الدخل المنخفض والتي لا تقدر على تلبية احتياجاتها اليومية الأساسية بالاستعلام عن المساعدة المقطوعة للضمان الإجتماعي باستخدام رقم السجل المدني على مدار اليوم.