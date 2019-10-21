“الغذاء والدواء” تخفض أسعار 277 دواء وتقلل الدهون المهدرجة في الأغذية إلى 2%

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خفضت الهيئة العامة للغذاء والدواء أسعار 277 دواء بقيمة 400 مليون ريال، وتعكف حالياً على مراجعة أسعار 1500 دواء آخر.

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أعلن ذلك الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الجضعي، مبيناً أن الهيئة سحبت العام الماضي منتجات من مصانع محلية وإقليمية، وعلقت بعض المصانع في الشرق الأوسط بسبب عدد من المخالفات وضعف الجودة، لافتًا إلى أن المملكة تسير في اتجاه أن تكون ضمن أفضل 5 دول رقابية في العالم.

وقال إن الهيئة قللت نسبة الدهون المهدرجة في الأغذية إلى 2%، وتعمل لتصبح النسبة 0%، مبيناً أنهم وجدوا التزاماً من القطاع الخاص بنسبة 95%، لافتاً إلى أن منظمة الصحة العالمية وضعت خطة بأن تكون الدهون المهدرجة في الأغذية 0% بحلول عام 2023.

وأوضح “الجضعي” أن الهيئة تراقب المنتجات ابتداء من مراحل إنتاجها، سواء بالمزارع أو المصانع حتى وصولها إلى المستهلك، مشيراً إلى أن المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني تعتبر الأعلى خطورة، والأغذية المعلبة تصنف الأقل خطورة..، لذلك تتخذ الهيئة عدة إجراءات قبل أن تسمح بدخول هذه المنتجات إلى المملكة.

