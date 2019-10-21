

واغادوغو 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

غادر نحو 487 ألف مواطن بوركيني منازلهم بسبب أعمال العنف في بوركينا فاسو.

وأفادت وزيرة التضامن الوطني في حكومة بوركينا فاسو هيلين مارلي في أرقام تفصيلية أوردتها وكالة الأنباء الرسمية ضمن تقرير لها بأن المهاجرين تركوا منازلهم بحثًا عن الأمن داخل البلاد منذ بداية أعمال العنف في بوركينا فاسو قبل أربع سنوات، موضحة أن منطقة الشمال الأوسط في البلاد شهدت أكبر موجات الهروب بنحو 270 ألف مهاجر غادروا قراهم ومدنهم.

وأشارت إلى إنشاء أربعة مناطق لإيواء المهجرين في بارسالوغو وفوبي وبانسا وكالبو، بينما يجري إعداد مخيمين آخرين في بيسيلا وتيتاو، مؤكدة أن 35 ٪ فقط من حجم المبلغ اللازم لإيواء المهجرين والمقدر بـ 187 مليون دولار أمريكي قد تم توفيره.

ولم تستبعد الوزيرة أن يبلغ عدد المهجرين 650 ألفًا مع قدوم شهر ديسمبر القادم في ظل استمرار تدفق الهجرات.

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قرابة نصف مليون مواطن بوركيني هجروا ديارهم منذ بدء الأحداث الدامية السعودية اليوم 2015 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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