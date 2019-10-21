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2019-10-21 الجيش اليمني يتقدم شرقي تعز متابعات الخليج 365 - واس تمكنت وحدات من الجيش اليمني من إحراز تقدم في شرق مدينة تعز، عقب معارك ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري يمني: إن قوات من الجيش اليمني استعادت تلة الخضر المطلة على الطريق الرابط بين مديرية صالة في مدينة تعز ومديرية دمنة خدير في شرق المحافظة جنوب غرب اليمن.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش شنّت هجوماً مباغتاً على مواقع تمركز المليشيا الإرهابية المتمردة في التلة، وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة من مسلحي الحوثي وإصابة عشرة آخرين.







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