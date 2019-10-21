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أرقام قياسية جديدة في بوليفارد الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن أرقام قياسية جديدة حققها بوليفارد الرياض خلال أربعة أيام فقط.
وكشف تركي آل الشيخ أن بوليفارد الرياض استقبل خلال الفترة المذكورة أكثر من مليونين زائر.
وشهدت العاصمة الرياض، مساء الخميس، فعاليات تاريخية بافتتاح البوليفارد في موسم الرياض، الحدث الترفيهي الأضخم في المنطقة والشرق الأوسط، وربما العالم أجمع.
وعلى الرغم من أن الطاقة الاستيعابية لمنطقة بوليفارد الرياض هي 60 ألف فقط، إلا أن الحضور تجاوز الطاقة الاستيعابية ووصل لـ400 ألف في ذلك اليوم.
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