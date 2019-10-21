إغلاق الرياض بوليفارد اليوم لهذا السبب!

2019-10-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أنه سيتم إغلاق منطقة الرياض بوليفارد اليوم الاثنين، باستثناء السينما والمسارح.

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وأوضح آل الشيخ أن ذلك يأتي بهدف تركيب وتشغيل القطار الداخلي استعدادًا لانطلاقة يوم غد الثلاثاء، وإجراء بعض التحسينات والإضافات التي ستعجب الزوار.

وشهدت العاصمة الرياض، مساء الخميس، فعاليات تاريخية بافتتاح البوليفارد في موسم الرياض، الحدث الترفيهي الأضخم في المنطقة والشرق الأوسط، وربما العالم أجمع.

وعلى الرغم من أن الطاقة الاستيعابية لمنطقة بوليفارد الرياض هي 60 ألف فقط، إلا أن الحضور تجاوز الطاقة الاستيعابية ووصل لـ400 ألف في ذلك اليوم.