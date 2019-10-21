شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: اتفاق مع السعودية بشأن «المنطقة المحايدة».. قريباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (دبي) نسبت بلومبيرغ إلى مصدر مطلع قوله إن الكويت تتوقع أن توقع اتفاقاً مع السعودية لاستئناف الإنتاج في حقول «المنطقة المحايدة» خلال فترة تراوح بين 30 و45 يوما. وأضاف المصدر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات مكثفة لن يُصبح نهائياً إلا بعد التوقيع عليه. وذكر أن حقل الخفجي بالمنطقة المحايدة يمكن أن يبدأ الإنتاج فيه فوراً. لكن حقل الوفرة يحتاج إلى ما بين ثلاثة وستة أشهر لبدء الإنتاج. ويمكن لحقول المنطقة المحايدة أن تنتج نحو 500 ألف برميل يومياً. وقد ظلت مغلقة منذ نحو أربع سنوات. وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله (السبت) إن المفاوضات مع السعودية مستمرة وإيجابية. ويعادل الإنتاج المحتمل لحقلي الوفرة والخفجي إنتاج إكوادور من النفط الخام.

نسبت بلومبيرغ إلى مصدر مطلع قوله إن الكويت تتوقع أن توقع اتفاقاً مع السعودية لاستئناف الإنتاج في حقول «المنطقة المحايدة» خلال فترة تراوح بين 30 و45 يوما. وأضاف المصدر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات مكثفة لن يُصبح نهائياً إلا بعد التوقيع عليه. وذكر أن حقل الخفجي بالمنطقة المحايدة يمكن أن يبدأ الإنتاج فيه فوراً. لكن حقل الوفرة يحتاج إلى ما بين ثلاثة وستة أشهر لبدء الإنتاج. ويمكن لحقول المنطقة المحايدة أن تنتج نحو 500 ألف برميل يومياً. وقد ظلت مغلقة منذ نحو أربع سنوات. وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله (السبت) إن المفاوضات مع السعودية مستمرة وإيجابية. ويعادل الإنتاج المحتمل لحقلي الوفرة والخفجي إنتاج إكوادور من النفط الخام.

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