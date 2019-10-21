شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المؤسس: إطلاق «رخصة القيادة البيئية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يُطلق الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز (الاثنين) القادم برنامج «رخصة القيادة البيئية»، بالشراكة مع مركز التميز البحثي في الدراسات البيئية.

ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر وطنية تمثل قاعدة من المختصين بالتوعية البيئية لقيادة العمليات والإسهامات المجتمعية المتعلقة بالحفاظ على البيئة واستدامة مواردها، من خلال برامج تدريبية تطبيقية متخصصة موجّهة للمهتمين من طلبة الجامعة والمختصين في المجال وقيادات الجهات التعليمية لإحداث تأثير نوعي مستدام.

وأوضح المدير التنفيذي للوقف العلمي الدكتور عصام كوثر، أن البرنامج يأتي انطلاقا من المحور البيئي الذي تبنّته رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أهمية المساهمة في تنمية المجتمع واستثمار وتأهيل الطاقات البشرية لبناء جيل من القيادات الشبابية القادرة على المساهمة في حماية البيئة وتكفل الاستدامة البيئة لبلادنا.