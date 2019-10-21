شكرا لقرائتكم خبر عن 4 آلاف زائر لموسيقى موسم الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف) كشفت هيئة السياحة والتراث الوطني، أن إجمالي إحصائية زوار الموسيقى خلال فعاليات موسم الطائف بلغت أكثر من 4 آلاف زائر. كشفت هيئة السياحة والتراث الوطني، أن إجمالي إحصائية زوار الموسيقى خلال فعاليات موسم الطائف بلغت أكثر من 4 آلاف زائر. وجاء توضيح الهيئة ضمن التقرير الختامي الذي استعرضته خلال احتفالية تكريم شركاء النجاح أخيراً بحضور رئيس مجلس إدارتها أحمد الخطيب، الذي أشاد بدور وأداء فريق عمل الموسم. وتعتبر الموسيقى إحدى وجهات الموسم الجديدة والتي عادت للطائف بعد انقطاع دام لأكثر من 4 عقود. وحسب مصادر خاصة لـ "الخليج 365" فإن النسخة القادمة ستأخذ في الحسبان التوسُّع في الموسيقى. يذكر أن "الخليج 365" كانت قد نشرت تفاصيل عودة الموسيقى لمدينة الورد بعد فترة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 4 آلاف زائر لموسيقى موسم الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.