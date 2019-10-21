شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مصمم ومصممة يتنافسون على «وطن من ذهب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تحتضن مدينة جدة في الرابع من ديسمبر القادم مسابقة سعودية في تصميم المجوهرات تحت شعار «وطن من ذهب»، بمشاركة 100 مصمم ومصممة، بأحد فنادق جدة. تحتضن مدينة جدة في الرابع من ديسمبر القادم مسابقة سعودية في تصميم المجوهرات تحت شعار «وطن من ذهب»، بمشاركة 100 مصمم ومصممة، بأحد فنادق جدة. وتهدف المسابقة التي تأتي بدعم لوجستي من الغرفة التجارية الصناعية بجدة وأحد المعاهد إلى تأهيل مصممي ومصممات والموهوبين في مجال تصميم المجوهرات وتعزيز قدرتهن على المشاركة بفاعلية في أحد أهم القطاعات الجاذبة للمرأة السعودية، في ظل حاجة القطاع للكفاءات السعودية الموهوبة. وأشارت رئيسة اللجنة الفنية للفعالية رجاء مؤمنة، أنه سيتم فرز الأعمال المشاركة للإعلان عن الفائزين في الحفل الذي يعقد الأربعاء 7 ربيع الآخر في حفل كبير يقام بهذه المناسبة بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين والمختصين في عالم المجوهرات والذهب، مشيرة إلى أن هدف الفعالية دعم رواد ورائدات الأعمال في مجال تصميم المجوهرات من جميع مدن ومناطق المملكة، وإبراز أعمالهم في المجتمع.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 100 مصمم ومصممة يتنافسون على «وطن من ذهب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.