الرياض: إيقاف لص أبراج الاتصالات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أوقفت الجهات الأمنية في الرياض مقيما مخالفا لأنظمة الإقامة - باكستاني الجنسية - تورط بارتكاب جرائم سرقة المعدات والقطع الإلكترونية من أبراج بعض الشركات المشغلة للاتصالات بالمملكة، وبطاريات مركبات. أوقفت الجهات الأمنية في الرياض مقيما مخالفا لأنظمة الإقامة - باكستاني الجنسية - تورط بارتكاب جرائم سرقة المعدات والقطع الإلكترونية من أبراج بعض الشركات المشغلة للاتصالات بالمملكة، وبطاريات مركبات. وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على المتهم، في العقد الثالث من العمر، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بارتكابه 13 جريمة جاوزت قيمة المسروقات بها 192 ألف ريال. وبين أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية.



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