شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس: أمطار وغبار وضباب.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية اليوم (الإثنين) على مناطق جازان، عسير والباحة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وبينت في بيان لها أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة، كما يستمر التوقع بتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة، وكذلك على المنطقة الشرقية خاصةً الوسطي والجنوبية منها.

وبينت الأرصاد وحماية البيئة أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-42 كم/‏ساعة، وفي الخليج العربي ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/‏ساعة.

وأكدت أن درجة الحرارة ستكون في مكة المكرمة ٣٩ مئوية، والمدينة المنورة ٣٨، جدة والأحساء ٣٦، الدمام ٣٧، والرياض ٣٥.