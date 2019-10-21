شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: تفاعلا مع ما نشرته .. الخيام العشوائية.. إلى الإزالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

تفاعلا مع ما نشرته "الخليج 365" حسم محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني عودة الخيام العشوائية والصنادق المخالفة في الأراضي البيضاء بعد انتهاء موسم الطائف، موجها أمانة المحافظة بإزالتها.

وكانت "الخليج 365" نشرت الأسبوع الماضي تقريرا بعنوان «بعد انتهاء موسم الطائف.. العشش والمخيمات تعود!».

ونفذت الأمانة حملة سريعة على المخالفات، مؤكدة في بيان لها أمس أنها أزالت الخيام والبسطات العشوائية في الأراضي الفضاء المجاورة لأحد الفنادق الشهيرة، لافتة إلى أنه تم رصد تجاوزات نظامية على الأراضي تمثلت في إقامة خيام وغرف من الهنقر وبسطات بشكل غير نظامي بهدف التربح من تأجيرها على رواد المنطقة.

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وأشارت الأمانة إلى أن آلياتها أزالت أشكال المخالفات المختلفة التي تسببت في تشويه المظهر العام واستغلال الأراضي دون وجه حق، مع عدم التقيد بالأنظمة والتعليمات.

وأوضحت وكالة الخدمات أن الحملة تأتي ضمن الجهود المستمرة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة، إضافة إلى إلزام أصحاب المنشآت التجارية بتطبيق الاشتراطات النظامية لمزاولة الأنشطة المختلفة.

وبينت أن الحملة مستمرة في رصد المخالفات ومعالجتها بشكل فوري، وذلك للحد من انتشار الظواهر السلبية والتقيد بالتعليمات النظامية.

يذكر أن هذه الإزالات تتم للمرة الثانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتشكل واحدة من حالات الكر والفر المثيرة للانتباه.