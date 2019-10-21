شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يطلع وزير الخارجية الفنلندي على الجهود الإغاثية السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مريم الصغير (الرياض)

أطلع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو على ما قدمه المركز من مشروعات إنسانية للمنكوبين والمحتاجين في العالم التي وصلت حتى الآن 1062 مشروعا خصص معظمها للشعب اليمني الشقيق، نفذت بالتعاون مع الشركاء المحليين ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة. وبين الربيعة خلال لقائه الوزير الفنلندي في العاصمة هلسنكي أمس (الأحد)، أن المركز ينفذ العديد من البرامج والمشاريع النوعية مثل برنامج إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين، ومراكز الأطراف الصناعية، ومشروع (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

وتحدث الربيعة عن العلاقة المميزة بين المملكة وفنلندا الممتدة على مدى 50 عاما، متناولا زيارته لفنلندا والاجتماعات الناجحة التي أجريت مع الأطراف الفنلندية المعنية وأهمية الشراكة بين المركز والجهات الفنلندية ذات العلاقة.

وعبر وزير ‏الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو عن تقديره للجهود الإنسانية التي تقوم بها المملكة عبر المركز وأهميتها في تخفيف معاناة العديد من الدول المستفيدة.