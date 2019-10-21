شكرا لقرائتكم خبر عن بحث التمويل في اجتماع مجلس مياه التعاون الإسلامي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

يبحث مجلس مياه منظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري بمشاركة السعودية ، في اجتماعهم بالقاهرة الثلاثاء القادم، إدارة المياه في ظل الندرة وبحث الوسائل وآليات توفير المياه في القطاع الزراعي.

ويستعرض الاجتماع حالات في الدول الأعضاء بهدف تبادل الخبرات والتكامل بين الدول، وآليات التمويل المتاحة في الاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي التي يمكن استغلالها والاستفادة منها في دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الدول.

كما يتطرق الاجتماع لأهم نتائج الاجتماع الفني لكبار المسؤولين الذي يعقد اليوم، باعتبارها خطوطاً إرشادية للدول في مجال التعاون مع التركيز على الأولويات المشتركة للدول الأعضاء في المنظمة.