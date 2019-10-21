شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 60 سعودياً على احتواء النزاع في مناطق الصراعات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(الرياض)

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، أن التعاون السعودي الأمريكي أثمر عن تأهيل أكثر من 60 شابا محترفا من مختلف الوزارات في المملكة في مجال الاستقرار واحتواء النزاعات، ليكونوا مستعدين ومجهزين بالمعرفة لاسيما وأن المستقبل يتطلب حل المشكلات المعقدة والمتفاقمة يوميا في مناطق الصراع وعلى وجه التحديد العمل على الإسهام في تنمية اليمن.

وأوضح السفير آل جابر أمس (الأحد) خلال افتتاح أعمال ورشة عمل الاستقرار الثانية التي ينظمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن نجاح ورشة العمل الأولى هي انعكاس على الشراكة الإستراتيجية السعودية الأمريكية المتينة ذات التأثير القوي.

حضر أعمال الورشة سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجمهورية اليمنية كريستوفر هنزل، ووفد من مكتب شؤون النزاعات وعمليات تحقيق الاستقرار في وزارة الخارجية الأمريكية، ومشاركة ممثلين عن الجانب السعودي من مختلف القطاعات الحكومية، ومنسوبي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.