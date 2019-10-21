شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل»: 53 ألف تأشيرة عمل موسمية في حج 1440 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أمس (الأحد)، تقرير أعمال فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال حج 1440هـ، متضمنا الحملات التفتيشية على المنشآت ومتعهدي تشغيل المجازر، وتفقد منافذ العمل الدائمة وصالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة الإسلامي ومطار الطائف.

وبحسب التقرير الذي سلمه مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله آل طاوي، فقد أصدر فرع وزارة العمل بالمنطقة أكثر من 53 ألف تأشيرة عمل موسمية، فيما جرى تنفيذ 331 زيارة ميدانية خلال موسم الحج، وشارك الفرع في الخطة العامة لتدابير الدفاع المدني في حالات الطوارئ، إلى جانب المشاركة مع الجهات الحكومية في مركز العمليات الموحد 911، وتقديم المساعدات عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية، كما شارك بنحو 4200 متطوع.

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة لشرح عن أعمال جمعية الإرشاد الأسري والنفسي قدّمه رئيسها جزاء المطيري، موضحا أن الجمعية تساهم في رفع دور مراكز الإرشاد الأسري والنفسي والتدريب والتأهيل، ورفع مستوى الكفاءة المهنية للمختصين في الإرشاد الأسري والنفسي، وتنمية كفاءة الأسرة السعودية لتحقيق الأمن المجتمعي، وحماية مصالح المنشآت الأسرية والنفسية لتنمية وتعزيز التقدم المعرفي والمشاركة في خدمة قضايا المجتمع.