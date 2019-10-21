، بالفيديو.. لبناني يطالب بالاستفادة من تجربة "محمد بن سلمان" في مكافحة الفساد ،

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طالب مواطن لبناني خلال وجوده في التظاهرات أمس الأحد ساسة بلاده بالاستفادة من تجربة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في محاربة الفساد والقضاء عليه.
وتفصيلاً، كشف مقطع فيديو، بثه— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)
أمس، مواطنًا لبنانيًّا يطالب ساسة بلاده بالاستفادة من تجربة الأمير محمد بن سلمان في مكافحة الفساد.
فيديو | مواطن لبناني يطالب ساسة بلاده بالاستفادة من تجربة الأمير #محمد_بن_سلمان في مكافحة الفساد#الإخبارية pic.twitter.com/gZpotNU0qd— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2019
ولم يوضح الفيديو المختصر أن المواطن وجَّه حديثه لأشخاص بعينهم، في الوقت الذي طالب مَن وصفهم بأصحاب اليخوت بالخروج والعمل من عرق جبينهم.
بالفيديو.. لبناني يطالب بالاستفادة من تجربة "محمد بن سلمان" في مكافحة الفسادمحمد المواسي الخليج 365 2019-10-21
طالب مواطن لبناني خلال وجوده في التظاهرات أمس الأحد ساسة بلاده بالاستفادة من تجربة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في محاربة الفساد والقضاء عليه.
وتفصيلاً، كشف مقطع فيديو، بثه— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)
أمس، مواطنًا لبنانيًّا يطالب ساسة بلاده بالاستفادة من تجربة الأمير محمد بن سلمان في مكافحة الفساد.
فيديو | مواطن لبناني يطالب ساسة بلاده بالاستفادة من تجربة الأمير #محمد_بن_سلمان في مكافحة الفساد#الإخبارية pic.twitter.com/gZpotNU0qd
Advertisements— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2019
ولم يوضح الفيديو المختصر أن المواطن وجَّه حديثه لأشخاص بعينهم، في الوقت الذي طالب مَن وصفهم بأصحاب اليخوت بالخروج والعمل من عرق جبينهم.
21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441
01:17 AM
حساب قناة الإخبارية نقله عن مواطن خلال تظاهرات لبنان
طالب مواطن لبناني خلال وجوده في التظاهرات أمس الأحد ساسة بلاده بالاستفادة من تجربة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في محاربة الفساد والقضاء عليه.
وتفصيلاً، كشف مقطع فيديو، بثه— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)
أمس، مواطنًا لبنانيًّا يطالب ساسة بلاده بالاستفادة من تجربة الأمير محمد بن سلمان في مكافحة الفساد.
فيديو | مواطن لبناني يطالب ساسة بلاده بالاستفادة من تجربة الأمير #محمد_بن_سلمان في مكافحة الفساد#الإخبارية pic.twitter.com/gZpotNU0qd— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2019
ولم يوضح الفيديو المختصر أن المواطن وجَّه حديثه لأشخاص بعينهم، في الوقت الذي طالب مَن وصفهم بأصحاب اليخوت بالخروج والعمل من عرق جبينهم.
، بالفيديو.. لبناني يطالب بالاستفادة من تجربة "محمد بن سلمان" في مكافحة الفساد ،
المصدر : الخليج 365
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