، بالفيديو.. لبناني يطالب بالاستفادة من تجربة "محمد بن سلمان" في مكافحة الفساد ،

محمد بن مسعود - الدمام - حساب قناة الإخبارية نقله عن مواطن خلال تظاهرات لبنان

طالب مواطن لبناني خلال وجوده في التظاهرات أمس الأحد ساسة بلاده بالاستفادة من تجربة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في محاربة الفساد والقضاء عليه.

وتفصيلاً، كشف مقطع فيديو، بثه

فيديو | مواطن لبناني يطالب ساسة بلاده بالاستفادة من تجربة الأمير #محمد_بن_سلمان في مكافحة الفساد#الإخبارية pic.twitter.com/gZpotNU0qd — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2019

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)أمس، مواطنًا لبنانيًّا يطالب ساسة بلاده بالاستفادة من تجربة الأمير ‫محمد بن سلمان في مكافحة الفساد.

ولم يوضح الفيديو المختصر أن المواطن وجَّه حديثه لأشخاص بعينهم، في الوقت الذي طالب مَن وصفهم بأصحاب اليخوت بالخروج والعمل من عرق جبينهم.