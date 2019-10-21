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بعد 48 ساعة من ثلاثية الزعيم .. هذه أمنيات "ضمك" للقاء الهلال والسد

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محمد بن مسعود - الدمام - الجمهور الأزرق ثمّن مبادرة وروح النادي الجنوبي

لم تمنع الأهداف الثلاثة التي مني بها فريق ضمك من أمام الهلال في مباراة الجولة السابعة الجمعة الماضية؛ من إبداء كل الأمنيات بفوز الزعيم في لقائه الآسيوي أمام السد القطري.

وغرّد حساب النادي الجنوبي قائلاً: قلوبنا مع ممثل الوطن فريق الهلال في لقاء الإياب بدوري أبطال آسيا.

ووجدت هذه الأمنية "الضمكاوية" صدى رائعًا لدى الجمهور الأزرق، وانهالوا بعبارات الشكر والثناء لإدارة ومسؤولي ولاعبي وجماهير ضمك، مؤكدين أن هذه الروح هي ما تميز أبناء الوطن أمام العالم أجمع.

بعد 48 ساعة من ثلاثية الزعيم .. هذه أمنيات "ضمك" للقاء الهلال والسد

عيسى الحربي الخليج 365 2019-10-21

لم تمنع الأهداف الثلاثة التي مني بها فريق ضمك من أمام الهلال في مباراة الجولة السابعة الجمعة الماضية؛ من إبداء كل الأمنيات بفوز الزعيم في لقائه الآسيوي أمام السد القطري.

وغرّد حساب النادي الجنوبي قائلاً: قلوبنا مع ممثل الوطن فريق الهلال في لقاء الإياب بدوري أبطال آسيا.

ووجدت هذه الأمنية "الضمكاوية" صدى رائعًا لدى الجمهور الأزرق، وانهالوا بعبارات الشكر والثناء لإدارة ومسؤولي ولاعبي وجماهير ضمك، مؤكدين أن هذه الروح الرياضية هي ما تميز أبناء الوطن أمام العالم أجمع.

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21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441

12:13 AM

الجمهور الأزرق ثمّن مبادرة وروح النادي الجنوبي

لم تمنع الأهداف الثلاثة التي مني بها فريق ضمك من أمام الهلال في مباراة الجولة السابعة الجمعة الماضية؛ من إبداء كل الأمنيات بفوز الزعيم في لقائه الآسيوي أمام السد القطري.

وغرّد حساب النادي الجنوبي قائلاً: قلوبنا مع ممثل الوطن فريق الهلال في لقاء الإياب بدوري أبطال آسيا.

ووجدت هذه الأمنية "الضمكاوية" صدى رائعًا لدى الجمهور الأزرق، وانهالوا بعبارات الشكر والثناء لإدارة ومسؤولي ولاعبي وجماهير ضمك، مؤكدين أن هذه الروح الرياضية هي ما تميز أبناء الوطن أمام العالم أجمع.

، بعد 48 ساعة من ثلاثية الزعيم .. هذه أمنيات "ضمك" للقاء الهلال والسد ،
المصدر : الخليج 365

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