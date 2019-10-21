- 1/3
- 2/3
- 3/3
لم تمنع الأهداف الثلاثة التي مني بها فريق ضمك من أمام الهلال في مباراة الجولة السابعة الجمعة الماضية؛ من إبداء كل الأمنيات بفوز الزعيم في لقائه الآسيوي أمام السد القطري.
وغرّد حساب النادي الجنوبي قائلاً: قلوبنا مع ممثل الوطن فريق الهلال في لقاء الإياب بدوري أبطال آسيا.
ووجدت هذه الأمنية "الضمكاوية" صدى رائعًا لدى الجمهور الأزرق، وانهالوا بعبارات الشكر والثناء لإدارة ومسؤولي ولاعبي وجماهير ضمك، مؤكدين أن هذه الروح الرياضية هي ما تميز أبناء الوطن أمام العالم أجمع.
بعد 48 ساعة من ثلاثية الزعيم .. هذه أمنيات "ضمك" للقاء الهلال والسدعيسى الحربي الخليج 365 2019-10-21
لم تمنع الأهداف الثلاثة التي مني بها فريق ضمك من أمام الهلال في مباراة الجولة السابعة الجمعة الماضية؛ من إبداء كل الأمنيات بفوز الزعيم في لقائه الآسيوي أمام السد القطري.
وغرّد حساب النادي الجنوبي قائلاً: قلوبنا مع ممثل الوطن فريق الهلال في لقاء الإياب بدوري أبطال آسيا.
ووجدت هذه الأمنية "الضمكاوية" صدى رائعًا لدى الجمهور الأزرق، وانهالوا بعبارات الشكر والثناء لإدارة ومسؤولي ولاعبي وجماهير ضمك، مؤكدين أن هذه الروح الرياضية هي ما تميز أبناء الوطن أمام العالم أجمع.
21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441
12:13 AM
الجمهور الأزرق ثمّن مبادرة وروح النادي الجنوبي
لم تمنع الأهداف الثلاثة التي مني بها فريق ضمك من أمام الهلال في مباراة الجولة السابعة الجمعة الماضية؛ من إبداء كل الأمنيات بفوز الزعيم في لقائه الآسيوي أمام السد القطري.
وغرّد حساب النادي الجنوبي قائلاً: قلوبنا مع ممثل الوطن فريق الهلال في لقاء الإياب بدوري أبطال آسيا.
ووجدت هذه الأمنية "الضمكاوية" صدى رائعًا لدى الجمهور الأزرق، وانهالوا بعبارات الشكر والثناء لإدارة ومسؤولي ولاعبي وجماهير ضمك، مؤكدين أن هذه الروح الرياضية هي ما تميز أبناء الوطن أمام العالم أجمع.
، بعد 48 ساعة من ثلاثية الزعيم .. هذه أمنيات "ضمك" للقاء الهلال والسد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 48 ساعة من ثلاثية الزعيم .. هذه أمنيات "ضمك" للقاء الهلال والسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.