الاستعلام عن موعد انتهاء أقامة وافد بالجوازات برقم الإقامة إلكترونيا

الاستعلام عن موعد انتهاء إقامة وافد بالجوازات، نستعرض مع حضراتكم متابعينا في المملكة تفاصيل خدمة استعلام عن صلاحية الإقامة وموعد انتهاء أقامة وافد برقم الإقامة والرمز المرئي إلكترونياً، حيث توفر وزارة الداخلية السعودية هذه الخدمة الإلكترونية، حتى يتمكنوا جميع المقيمين والوافدين بالأراضي الحجازية الاطلاع علي تفاصيل بطاقة الإقامة الخاصة بالعامل أو الموظف الوافد.

خدمة استعلام عن انتهاء إقامة مقيم توفر لمستخدميها إمكانية الاطلاع على قيمة رسوم تجديد الإقامة بشكل إلكتروني، حيث حددت المديرية العامة للجوازات السعودية أبشر، كافة الرسوم المستحقة لاستلام بطاقة الإقامة التي تستمر لمدة عام فى مقابل 650 ريال سعودي، وذلك تعتبر هذه القيمة المالية من اجل الحصول علي إصدار أو تجديد بطاقة الإقامة لمن يعملون الشركات والمصانع في مختلف المجالات.

الاستعلام عن موعد انتهاء أقامة وافد بالجوازات

يعلم الكثير من المغتربين أهمية خدمة الاستعلام عن إقامة وافد في الجوازات السعودية لذلك سوف نقوم بتوضيح لكم خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة بشكل ميسر وذلك حتى نسهل الأمر علي جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة، حيث أطلقت وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة حملة وطن بلا مخالف لكي تقوم بإلقاء القبض علي المواطنين المخالفين والهاربين من نظام الإقامة وأمن الحدود والعمل، وذلك عن طريق حملة “وطن بلا مخالف” السعودية، والآن نترككم مع الخطوات الصحيحة للاستعلام عن هذه الخدمة الحكومية.

نبحث عن رابط موقع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بمحرك البحث جوجل من ثم.

نقوم بزيارة موقع أبشر الإلكتروني تسجيل الدخول من خلال استخدام اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور من ثم.

من خلال استخدام اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور من ثم. اختيار خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة من قائمة خدمات الجوازات بالقائمة الرئيسية.

إدخال رقم الإقامة ورمز التحقق التابعة للعامل أو الموظف الوافد.

الضغط على أيقونة عرض.

بعد إدخالك لجميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، سوف يعمل نظام أبشر الإلكتروني على البحث عن كافة المعلومات التي تتعلق ببطاقة الإقامة بشكل إلكتروني، حيث ستظهر للمستعلم معلوماته الخاصة به، والتي تتلخص في أن إقامته سارية أو انتهي موعد صلاحيتها، ففي حالة انتهاء موعدها يلزم على صاحبها الذهاب إلى أقرب فرع من فروع الجوازات السعودية من اجل دفع رسوم تجديد الإقامة وذلك حتي لا يتعرض صاحبها للمسائلة القانونية بسبب تأخيرها خلال الفترة الماضية، مما يترتب عليه دفع غرامة بسبب أهمله في تجديدها في الموعد المحدد.