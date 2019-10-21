رابط موقع جدارة للتوظيف يعلن موعد التقديم على وظائف رئاسة هيئة الأركان لعام 1441

أعلنت وزارة الدفاع عن وجود وظائف رئاسة هيئة الأركان 1441 عبر موقع جدارة للتوظيف، ومتاح التقديم عليها لكلاً من الرجال والنساء، وذلك من خلال منظومة جدارة للتوظيف التابعة لوزارة الخدمة المدنية، وبدأ البحث من قبل المواطنين الذين يرغبون في الالتحاق بهذه الوظائف عن موعد التقديم على وظائف رئاسة هيئة الأركان لهذا العام.

موعد التقديم على وظائف رئاسة هيئة الأركان 1441 عبر جدارة

توفر رئاسة هيئة الأركان عدد من الوظائف للمواطنين والمواطنين الموجودين بالمملكة العربية السعودية، وبالأخص للذين حصلوا على تخصصات ودرجات علمية مناسبة لهذه الوظائف، بحيث يتم التعيين في تلك الوظائف هذا العام، ويبدأ موعد التقديم على هذه الوظائف مع أول الأسبوع القادم، فيمكن للمواطنين والمواطنات أن يقوموا بالتقديم في هذه الوظائف أي وقت في اليوم ولكن التقديم مستمر من يوم 27 شهر أكتوبر الموافق بالهجري 28 من صفر ويتوقف في يوم الأول من شهر نوفمبر الموافق 3 من ربيع أول 1441.

رابط التقديم على وظائف رئاسة هيثة الأركان العامة 1441 للجنسين

يجب على جميع الأشخاص الذين يرغبون في التسجيل بهذه الوظائف سواء الرجال أو النساء، أن يقوموا بالدخول إلى منظومة جدارة للتوظيف الالكتروني التابعة لوزارة الخدمة المدنية، والبدء في التسجيل بهذه الفرص الوظيفية، ولكن بعد أن يتم التعرف على الشروط الواجب توافرها بالمتقدمين، والتأكد من أن هذه الشروط متطابقة ومناسبة تماماً حتى لا يتم الاستبعاد فور التقديم، وعند التعرف على معلومات أخرى سننشرها لكم على الفور.