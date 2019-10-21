خفض سعر البنزين في السعودية وردود أفعال الشارع السعودي

أسعار( بنزين 91 : 1.50 ريال لكل لتر ) ، و( بنزين 95 : 2.05 ريال لكل لتر ) وذلك خلال الربع الحالي أكتوبر– ديسمبر 2019م. أما عن أسعار البنزين في الربع السابق خلال أشهر يوليو– سبتمبر 2019م ( بنزين 91 : 1.53 ريال لكل لتر ) ، و( بنزين 95 : 2.18 ريال لكل لتر )

خفض أرامكو لسعر البنزين

يأتي إنخفاض سعر البنزين من شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز بعد فترة إغلاق للشركة بسبب ما تعرضت له من هجمات من قبل اليمن أو من غيرها وتعرضت الحقول ومستودعات الشركة للضرب بالصواريخ مما ادى إلى إحداث تلفيات وحرائق وأدت بالتالي إلى التوقف عن العملة ولكن تمكنت ارامكوا من إستعادة العمل بعد فترة قصيرة والدليل على ذلك هو خفض أسعار البنزين مما يدل على قوة الشركة في مواجهة ما تعرضت له من أزمات وغستعادة العمل بكامل قوتها في إنتاج النفط والغاز ومشتقاته.

ردود فعل الشارع السعودي

أعرب المواطنين السعوديين عن شكرهم لسياسة الممكلة وشركة ارامكوا في إتباع سياسة الشفافية في تسعير البنزين خلال الربع الاخير رغم ما تعرضت له الشركة من خسائر مادية جسيمة.