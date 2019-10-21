للرجال والنساء.. الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها بالشرقية

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية تقديم خدماتها للرجال والنساء في عدة مواقع مختلفة في المنطقة الشرقية، في إطار تنفيذ خطة وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة «نأتي إليك» المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وتقوم الوحدة المتنقلة بتقديم خدماتها لمركز رعاية اليتيمات بمحافظة حفر الباطن، وجمعية الجشة الخيرية بمحافظة الأحساء بالإضافة إلى زيارة دار الرعاية الاجتماعية النسائي بمدينة الدمام، كما تقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارات خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلًا عن طباعة شريحة البيانات «البرنت».

وتسهم الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية في اختصار الوقت والجهد على المستفيدين من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن وجودهم دون الحاجة لزيارة المكاتب، سواءً قُدمت الخدمة بالعربة المتنقلة أو الحقيبة المتنقلة.