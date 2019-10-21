«الأرصاد» توضِّح خريطة الأمطار والرياح على 8 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها لطقس غدٍ الإثنين، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد- عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الحالة الجوية السابقة تشمل مناطق: جازان وعسير، والباحة والأجزاء الساحلية منها.

وأوضحت الأرصاد أن الفرصة ما زالت مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية، تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة بالمنطقة الشرقية.

كما يستمر التوقُّع بتكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة، وكذلك على المنطقة الشرقية خاصةً الوسطى والجنوبية منها.

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وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة 14-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

ودرجات الحرارة على بعض مدن المملكة غدًا الإثنين، كالتالي: