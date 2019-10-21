108 ملايين لتطوير طرق مدن الأحساء

كشف أمين الأحساء عادل الملحم عن رصد 108.3 ملايين ريال لتطوير ورفع كفاءة طرق وأحياء مدن الأحساء وقراها والهجر التابعة لها، وذلك من خلال تخصيص 6 مشاريع منفصلة، موزعة على النحو التالي: مشروع لمدينة الهفوف بـ19.3 مليون ريال، ومشروع لمدينة المبرز بـ19.3 مليون ريال، ومشروع لمدينة العمران والقرى المجاورة لها بـ15 مليون ريال، ومشروع لمدينة الجفر والقرى المجاورة لها بـ15 مليون ريال، ومشروع لمدينة العيون والقرى المجاورة لها بـ15 مليون ريال، ومشروع آخر لمدينتي الهفوف والمبرز بـ24.7 مليون ريال.

2500 ألف متر مربع

أشار الملحم لـ«دوت الخليج» أمس، إلى أن إجمالي المساحات الأسفلتية المستهدفة في المشاريع تقدر بـ2500 ألف متر مربع، وتبلغ مساحات الدهانات الأرضية فيها 67 ألف متر مربع، والاستيكرات 994 مترا مربعا، وتثبيت 395 أسهما، وإنشاء 50 معبرا للمشاة، وتركيب انترلوك 377 ألف حبة، و737 لوحة إرشادية.

اشتراطات

أكد وكيل أمانة الأحساء للمشاريع فؤاد الملحم، أن الأمانة اشترطت مقابل اعتماد التصريح والموافقة على الإنشاء تطبيق الاشتراطات والمعايير المتعلقة بجعل المنشأة صديقة لذوي الإعاقة، موضحا أن الأمانة ملتزمة في جميع مشاريعها، وأن من أبرز بنود هذه المشاريع تطبيق الوصول الشامل، سواء كانت هذه المشاريع أعمال صيانة أو تطويرا، لافتا إلى أن جميع مشاريع المحاور تتضمن أرصفة وممرات لذوي الإعاقة، ويجري حاليا تأهيل منطقة الهفوف التاريخية لتكون صديقة لذوي الإعاقة، ومن المقرر عقد اجتماع تنسيقي في 24 نوفمبر المقبل مع المكاتب الهندسية لتطبيق الكود الهندسي السعودي في جميع المشاريع السكنية والتجارية.