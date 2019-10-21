مبادرة رقمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

دشن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المهندس أحمد الراجحي أمس، المبادرة الرقمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة التي أطلقتها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهدف تمكين الكفاءات وحصولھم على الفرص الوظيفية المناسبة لھم، بالإضافة إلى المواءمة بين متطلبات سوق العمل السعودي والمھارات الرقمية التي يكتسبها الشباب ذوو الإعاقة.

فرص وظيفية

تملك المبادرة عددا من الأهداف الإستراتيجية من ضمنها «إعداد البرامج والخطط التي تهدف إلى تأهيل الكفاءات وربطهم بالفرص الوظيفية الملائمة رقميا، وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وحملات توعوية مع القطاع الخاص لتمكين الكفاءات من البدء والاستمرار بالمجال المھني، وإعداد الدراسات والإحصاءات والتقارير عن سوق العمل السعودي التي بدورها تسهم بتوفير الفرص الوظيفية المناسبة، وفھم متطلبات سوق العمل وإعداد البرامج التدريبية لتأهيل الكفاءات، ورسم المسار الوظيفي المتكامل للكفاءات بدءا من السيرة الذاتية إلى الدخول بسوق العمل، وتقديم تقارير دورية بمؤشرات توضح نسبة التوظيف ونسبة الرضا لدى الكفاءات.