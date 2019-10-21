مبادرة رقمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

فرص وظيفية
تملك المبادرة عددا من الأهداف الإستراتيجية من ضمنها «إعداد البرامج والخطط التي تهدف إلى تأهيل الكفاءات وربطهم بالفرص الوظيفية الملائمة رقميا، وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وحملات توعوية مع القطاع الخاص لتمكين الكفاءات من البدء والاستمرار بالمجال المھني، وإعداد الدراسات والإحصاءات والتقارير عن سوق العمل السعودي التي بدورها تسهم بتوفير الفرص الوظيفية المناسبة، وفھم متطلبات سوق العمل وإعداد البرامج التدريبية لتأهيل الكفاءات، ورسم المسار الوظيفي المتكامل للكفاءات بدءا من السيرة الذاتية إلى الدخول بسوق العمل، وتقديم تقارير دورية بمؤشرات توضح نسبة التوظيف ونسبة الرضا لدى الكفاءات.
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