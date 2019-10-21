الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 42 موقعا

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية في تقديم خدماتها للرجال والنساء في عدد من المناطق، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية ومبادرة «نأتي إليك» المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة. وتقدم الوحدات المتنقلة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلا عن طباعة شريحة البيانات. حيث بدأت في تقديم خدماتها للرجال والنساء في محافظة طريب بمنطقة عسير، وفي تبوك وجازان، اعتبارا من أمس وتستمر مدة أسبوع، فيما تتواجد اليوم بمقر الشؤون الصحية في الباحة مدة يومين.

3 مواقع

بدأت الوحدة في تقديم خدماتها في 3 مواقع بمدينة الرياض، وذلك بمقر وزارة الشؤون البلدية والقروية لمدة 4 أيام، فيما تتواجد في فرع وزارة المالية بحي الملز لتقديم خدماتها للنساء لمدة 3 أيام، وستقوم الوحدة بعد غد بتقديم خدماتها للنساء في فرع وزارة المالية بحي غرناطة بالرياض مدة يومين. وفي الشرقية، بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية في تقديم خدماتها للرجال والنساء في 3 مواقع، وذلك في مقر جمعية الجشة الخيرية بالأحساء مدة أسبوع، وللنساء في مركز رعاية اليتيمات بحفر الباطن، وفي دار الرعاية الاجتماعية بالدمام مدة يوم.

10 مدارس

في القصيم تقدم الوحدة خدماتها في 10 مدارس ثانوية في مدينة بريدة، حيث قامت أمس بتقديم خدماتها للرجال في ثانوية القيروان ببريدة وثانوية فيصل بن فهد ببريدة مدة يوم واحد، وستقوم اليوم بتقديم خدماتها للرجال في ثانوية الملك عبدالعزيز ببريدة وثانوية ولي العهد ببريدة مدة يوم واحد، فيما تقدم خدماتها غدا في ثانوية عمر بن العاص ببريدة وثانوية أبي أيوب الأنصاري ببريدة مدة يوم واحد، وبعد غد في ثانوية قيس بن عاصم ببريدة وثانوية أبي ذر الغفاري ببريدة مدة يوم واحد، وتختتم زياراتها الخميس المقبل في ثانوية المتنبي ببريدة وثانوية بريدة مدة يوم واحد.

4 مواقع

في مكة المكرمة، تقدم الوحدة خدماتها للرجال والنساء في 4 مواقع، حيث بدأت اعتبارا من أمس في محافظة أضم، وفي محافظة ميسان مدة يومين، وفي فرع وزارة الخارجية بجدة مدة يومين، فيما تتواجد غدا في محافظة ثول لتقديم الخدمة للنساء مدة يومين.

وفي حائل، تقدم خدماتها للرجال والنساء في 4 مواقع، إذ بدأت أمس في بلدية بقعاء، وستكون اليوم في متوسطة بقعاء، وغدا تقدم خدماتها للنساء في المتوسطة الـ18، كما تتواجد بعد غد في الثانوية الأولى لتحفيظ القران.

14 موقعا

تقديم الوحدة خدماتها للرجال والنساء في 14 موقعا بالمدينة المنورة، إذ بدأت أمس في محافظة بدر وثانوية الحكم بن هشام بمحافظة المهد، فيما تقدم خدماتها للنساء في ثانوية العقيق الأهلية للبنات، وستقدم خدماتها للرجال اليوم في مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة بدر، والمجمع الصحي بالعلا بمنطقة المدينة المنورة، وثانوية عمر بن الخطاب بمحافظة المهد، فيما تقدم خدماتها للنساء في الثانوية الـ44، بينما تقوم بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز ثرب التابع لمحافظة المهد مدة 3 أيام، ومبنى التلفزيون. وستتواجد الوحدة المتنقلة غدا في مجمع التحفيظ بمحافظة المهد لتقديم خدماتها للرجال، وللنساء في مركز الملك فهد لطب الأسنان مدة يومين وفي ثانوية درر المدينة للبنات. وتختتم الوحدة المتنقلة بعد غد زياراتها بتقديم خدماتها للرجال في مركز الرايس التابع لمحافظة بدر، وللنساء في الثانوية العاشرة للبنات.

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مواقع الخدمات

طريب بعسير وتبوك وجازان مدة أسبوع

الشؤون الصحية في الباحة مدة يومين

3 في الرياض

3 في الشرقية

10 مدارس ثانوية في بريدة

4 في مكة المكرمة

4 في حائل

14 في المدينة المنورة