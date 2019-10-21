استعدادات مكثفة لملتقى نجران الصحي

استعرض أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة أمس، استعدادات المديرية العامة للشؤون الصحية لانطلاقة «ملتقى نجران الصحي الأول» المزمع إحياؤه الشهر المقبل، حيث قدّم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة بالإنابة إبراهيم صالح بني هميم إيجازا عن أهداف وتفاصيل الملتقى. وبارك أمير منطقة نجران إقامة وتنظيم هذه الملتقيات، التي من شأنها تحقق الجودة وترفع من كفاءة الكوادر الطبية والفنية، إلى جانب استقطاب الكفاءات وتبادل التجارب والخبرات مع المشاركين. وأكد بني هميم، أهمية الملتقى في دعم العمل الصحي بالمنطقة وتحقيق التنمية الصحية المجتمعية والتكامل والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.



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