2165 موظفا وموظفة يلتحقون بـ 86 برنامجا تدريبيا

استقبل معهد الإدارة العامة أمس 2165 موظفا حكوميا وموظفة، للالتحاق بـ86 برنامجا تدريبيّا ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض، والفرع النسائي بالدمام، والفرع النسائي بجدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة، عبدالعزيز إبراهيم الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري، وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى 5 أيام.

843 موظفا

في المركز الرئيس للمعهد بالرياض التحق 843 موظفا حكوميّا، بـ34 برنامجا تدريبيّا، هي: إدارة أعمال الصيانة، وإدارة الاجتماعات، وإدارة الأداء الوظيفي، وإدارة النزاع في بيئة العمل، وأساسيات أمن المعلومات، وإعداد المراسلات، وإعداد الهياكل والأدلة التنظيمية، وأعمال تصميم المشاريع الإنشائية، والإشراف المركزي على تنفيذ المشاريع، والتخطيط التنفيذي، والتفويض، والجداول الإلكترونية (Excel)(2)، والحسابات الختامية الحكومية، والقيادة الإدارية، وتحديد الاحتياجات التدريبية، وتحليل العلاقة بين المتغيرات، وتحليل المحتوى الإعلامي، وتحليل ومعالجة مشكلات الميزانية، وتصميم المسوح الإحصائية، وتصميم المسوح الإحصائية، وحل المشكلات واتخاذ القرارات، ومعالجة النصوص، ومهارات التعامل مع الرؤساء، ومهارات التعامل مع المستفيدين، ومهارات التعامل مع ضغوط العمل، ومهارات السكرتارية الإبداعية، والأرشفة الإلكترونية «5»، وتحفيز الموظفين، ومهارات بناء فرق العمل. كما نفذ المركز الرئيس للمعهد بالرياض البرنامج الموجه «رفع الدعوى في الأنظمة السعودية» والتحق به 25 متدربا.

13 برنامجا

في فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة التحق 336 موظفا حكوميّا، بـ13 برنامجا تدريبيّا، هي: إدارة نظم المعلومات الصحية، وإعادة هندسة العمليات الإدارية، وإعداد التقارير، والاتصال في العلاقات العامة، والإشراف الإداري، والتخطيط التنفيذي، ومعالجة النصوص، ومهارات التفاوض، ومهارات السكرتارية الإبداعية، وإجراءات طرح وترسية المشاريع الإنشائية، وإدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، والتنسيق الإداري، وتوزيع العمل. وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية التحق 152موظفا حكوميا، بـ6 برامج تدريبية، هي: أساسيات أمن المعلومات، والإبداع الإداري، والتخطيط التنفيذي، والتفويض، وتجهيز وترتيب المستودعات، والتقارير المالية الحكومية. كما ينفذ فرع المعهد بالمنطقة الشرقية البرنامج الموجه (المهارات الإشرافية للمديرين الجدد) والتحق به 25 متدربا.

الفرع النسائي

في الفرع النسائي للمعهد بالرياض التحقت 262 موظفة حكومية بـ10 برامج تدريبية، هي: إدارة الجودة الشاملة، وأساسيات شبكات الحاسب الآلي، وإعداد المراسلات، والاتصال في العلاقات العامة، والتخطيط التنفيذي، والتنظيم في المرافق الصحية «2»، ومباشرة الأموال العامة، ومهارات التعامل مع الرؤساء، ومهارات السكرتارية الإبداعية. كما نفذ الفرع النسائي للمعهد بالرياض برنامجين موجهين، التحقت بهما 25 متدربة، هما: عرض ووصف البيانات في بناء التقارير، ومهارات موظفي خدمة العملاء.

10 برامج بعسير

في فرع المعهد بمنطقة عسير التحق 270 موظفا حكوميا بـ10 برامج تدريبية، هي: إدارة الاجتماعات، وإدارة الوقت، والأرقام القياسية، وتطوير الموارد البشرية، وتقييم دراسات الجدوى للمشاريع، ومعالجة النصوص، ومنازعات العقود الإدارية، ومهارات التعامل مع المستفيدين، ونظم الرقابة الداخلية، وإدارة المعلومات الشخصية.

Outlook

في فرع المعهد النسائي بالمنطقة الشرقية تلتحق 50 موظفة حكومية بـبرنامجين تدريبيين. وفي فرع المعهد النسائي بمنطقة مكة المكرمة تلتحق 177 موظفة حكومية بـ7 برامج تدريبية، وهذه البرامج هي: إستراتيجيات الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها، والإلقاء الفعال، والقيادة الإدارية، ومهارات التعامل مع الرؤساء، وإدارة المعلومات الشخصية «Outlook»، والاتصال الفعال في العمل، وقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل.

الرياض

843 موظفا بـ34 برنامجا

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262 موظفة بـ10 برامج

25 متدربة في برنامجين موجهين

مكة المكرمة

336 موظفا بـ13 برنامجا

177 موظفة بـ7 برامج

الشـرقية

152 موظفا بـ6 برامج

25 متدربا في البرنامج الموجه

50 موظفة بـبرنامجين تدريبيين

عسير

270 موظفا بـ10 برامج