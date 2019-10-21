74 ألف طلب لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال الشهر الماضي

بلغ إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال الشهر الماضي لعام 1441هـ أكثر من 74 ألف طلب تنفيذ، بزيادة وقدرها 12% من عدد طلبات التنفيذ الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي، وكانت المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ حسب الإحصائية الحديثة الصادرة عن وزارة العدل، واطلعت عليها «دوت الخليج»، لنفس الشهر، أكثر من 24 ملياراً، بزيادة قدرها 28% من المبالغ التي تضمنتها طلبات التنفيذ للشهر نفسه من العام الماضي. طلبات التنفيذ %94 نسبة طلبات التنفيذ للمبالغ المالية من إجمالي الطلبات %71 من إجمالي طلبات التنفيذ الواردة كانت في الرياض ومكة المكرمة والشرقية 2773 إلى 5630 العدد اليومي لطلبات التنفيذ الواردة 35000 إلى 79000 عدد طلبات التنفيذ خلال 12 شهراً 70611 إجمالي طلبات التنفيذ المالية في المناطق: الرياض 18442 الشرقية 11442 مكة المكرمة 20161 المدينة المنورة 4936 القصيم 2333 عسير 3401 تبوك 3019 جازان 2482 نجران 1341 حائل 698 الجوف 701 الحدود الشمالية 749 الباحة 906 حقوق أخرى Advertisements 4339 طلبا للحقوق الأخرى في: الرياض 1048 الشرقية 607 مكة المكرمة 1679 المدينة المنورة 248 القصيم 125 عسير 191 تبوك 135 جازان 111 نجران 29 حائل 59 الجوف 51 الحدود الشمالية 18 الباحة 38 طرق رفع دعوى تنفيذ في المحكمة 1- رفع طلب التنفيذ عن طريق موقع وزارة العدل 2- التحقق من استيفاء سند التنفيذ للشروط النظامية 3- أمر التنفيذ «التبليغ» 4- مهلة 5 أيام للسداد منذ التبليغ بأمر التنفيذ 5- السداد عن طريق المنافذ البنكية المختلفة



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