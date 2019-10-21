اخبار السعوديه

74 ألف طلب لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال الشهر الماضي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
بلغ إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال الشهر الماضي لعام 1441هـ أكثر من 74 ألف طلب تنفيذ، بزيادة وقدرها 12% من عدد طلبات التنفيذ الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي، وكانت المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ حسب الإحصائية الحديثة الصادرة عن وزارة العدل، واطلعت عليها «دوت الخليج»، لنفس الشهر، أكثر من 24 ملياراً، بزيادة قدرها 28% من المبالغ التي تضمنتها طلبات التنفيذ للشهر نفسه من العام الماضي.

طلبات التنفيذ

%94 نسبة طلبات التنفيذ للمبالغ المالية من إجمالي الطلبات

%71 من إجمالي طلبات التنفيذ الواردة كانت في الرياض ومكة المكرمة والشرقية

2773 إلى 5630 العدد اليومي لطلبات التنفيذ الواردة

35000 إلى 79000 عدد طلبات التنفيذ خلال 12 شهراً

70611 إجمالي طلبات التنفيذ المالية في المناطق:

الرياض 18442

الشرقية 11442

مكة المكرمة 20161

المدينة المنورة 4936

القصيم 2333

عسير 3401

تبوك 3019

جازان 2482

نجران 1341

حائل 698

الجوف 701

الحدود الشمالية 749

الباحة 906

حقوق أخرى

Advertisements

4339 طلبا للحقوق الأخرى في:

الرياض 1048

الشرقية 607

مكة المكرمة 1679

المدينة المنورة 248

القصيم 125

عسير 191

تبوك 135

جازان 111

نجران 29

حائل 59

الجوف 51

الحدود الشمالية 18

الباحة 38

طرق رفع دعوى تنفيذ في المحكمة

1- رفع طلب التنفيذ عن طريق موقع وزارة العدل

2- التحقق من استيفاء سند التنفيذ للشروط النظامية

3- أمر التنفيذ «التبليغ»

4- مهلة 5 أيام للسداد منذ التبليغ بأمر التنفيذ

5- السداد عن طريق المنافذ البنكية المختلفة


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 74 ألف طلب لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال الشهر الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا