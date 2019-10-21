طلبات التنفيذ
%94 نسبة طلبات التنفيذ للمبالغ المالية من إجمالي الطلبات
%71 من إجمالي طلبات التنفيذ الواردة كانت في الرياض ومكة المكرمة والشرقية
2773 إلى 5630 العدد اليومي لطلبات التنفيذ الواردة
35000 إلى 79000 عدد طلبات التنفيذ خلال 12 شهراً
70611 إجمالي طلبات التنفيذ المالية في المناطق:
الرياض 18442
الشرقية 11442
مكة المكرمة 20161
المدينة المنورة 4936
القصيم 2333
عسير 3401
تبوك 3019
جازان 2482
نجران 1341
حائل 698
الجوف 701
الحدود الشمالية 749
الباحة 906
حقوق أخرى
4339 طلبا للحقوق الأخرى في:
الرياض 1048
الشرقية 607
مكة المكرمة 1679
المدينة المنورة 248
القصيم 125
عسير 191
تبوك 135
جازان 111
نجران 29
حائل 59
الجوف 51
الحدود الشمالية 18
الباحة 38
طرق رفع دعوى تنفيذ في المحكمة
1- رفع طلب التنفيذ عن طريق موقع وزارة العدل
2- التحقق من استيفاء سند التنفيذ للشروط النظامية
3- أمر التنفيذ «التبليغ»
4- مهلة 5 أيام للسداد منذ التبليغ بأمر التنفيذ
5- السداد عن طريق المنافذ البنكية المختلفة
كانت هذه تفاصيل خبر 74 ألف طلب لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال الشهر الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.