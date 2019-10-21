أتلفت بلدية بارق نحو 50 طنا من النفايات، وذلك ضمن جهودها الميدانية اليومية في حملة معالجة التشوه البصري في المحافظة والمراكز التابعة لها. كما أزالت 1500 ملصق دعائي و20 لوحة مخالفة. وأوضح رئيس بلدية بارق أحمد عوض البارقي أن قسم الخدمات بالبلدية يواصل أعماله اليومية في حملة معالجة التشوه البصري ونظافة الشوارع العامة وإعادة أعمال الدهانات للأرصفة الوسطية، وإزالة اللوحات الدعائية المخالفة. وأشار إلى استمرارية جهود البلدية في أعمال النظافة العامة اليومية للقرى، والأحياء وللحدائق العامة، والمتنزهات الطبيعية وتسوية الحفر على الطرق، وطمس الكتابات المشوهة للمنظر العام، إضافة إلى صيانة الأرصفة، واستبدال أعمدة الإنارة التالفة وصيانتها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية بارق تزيل 1500 ملصق دعائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.