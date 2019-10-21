5 جسور مشاة بالدمام للحد من الحوادث

تنفذ أمانة المنطقة الشرقية، خمسة جسور مشاة في حاضرة الدمام، بينما تم الانتهاء من تنفيذ 11 جسرا للمشاة وافتتاحها خلال الفترة الماضية، التي تأتي ضمن خطة الأمانة لتنفيذ جسور المشاة بهدف خدمة العابرين والحد من نسبة الحوادث والارتقاء بمستوى السلامة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الأمانة تقوم حاليا بتنفيذ خمسة جسور مشاة في حاضرة الدمام أبرزها: «جسر مشاة على طريق الملك فهد، جسر مشاة على طريق الأمير محمد بن فهد والواقع أمام مجمع العثيم التجاري، جسر مشاة على طريق الخليج، جسر مشاة على طريق خادم الحرمين الشريفين، جسر مشاة على طريق الملك خالد بالخبر الرابط بين حي الخزامى وحي الجسر»، الجسر على موقع طريق الملك خالد بن عبدالعزيز»، مبينا أن هناك معايير مطلوبة في الطرق لوضع جسر مشاة أبرزها وجود مشكلة مرورية للمشاة بموقع محدد (مشكلة حالية أو متوقعة مستقبلا، لافتا إلى أنه يتم مراعاة أن تكون الجسور والمعابر في مواقع النقاط السوداء لحوادث الدهس ومطابقتها للمعايير الهندسية مع توفر المصاعد لاستخدامها من قبل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ووجود جزيرة وسطية للطريق تكون مزودة بحواجز حديدية مرتفعة لمنع عبور المخالفين.

وأكد أن الأمانة انتهت خلال الفترة الماضية من تنفيذ 11 جسر مشاة في حاضرة الدمام، كما أن الطرق التي تنفذ فيها جسور مشاة في حاضرة الدمام هي المواقع ذات معدلات حوادث المشاة المرتفعة، ومواقع استخدامات الأراضي التي تولد تدفقات مشاة كبيرة مثل الأسواق، المجمعات التجارية الكبرى، الوحدات السكنية متعددة الوحدات، المستشفيات، المجمعات الرياضية، والطرق التي عدد الوحدات الحارات فيها كبير وتشهد حجم حركة مرور عالية.