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الشبانة يبحث التعاون الإعلامي مع الهند وأفغانستان

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استقبل وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة في مكتبه بالرياض أمس، سفير جمهورية الهند لدى المملكة أوصاف سعيد. وجرى خلال الاستقبال استعراض الأمور ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها ما يخص آفاق التعاون في المجالات الإعلامية.

كما استقبل وزير الإعلام سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة سيد جلال كريم. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك في المجال الإعلامي.


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