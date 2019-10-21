الشبانة يبحث التعاون الإعلامي مع الهند وأفغانستان

كما استقبل وزير الإعلام سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة سيد جلال كريم. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك في المجال الإعلامي.
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