أمانة عسير تطرح فرصا استثمارية جديدة

طرحت أمانة منطقة عسير ممثلةً في وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات عدداً من الفرص الاستثمارية متعددة الأنشطة أمام المستثمرين ورجال الأعمال وسيدات الأعمال في عدة مواقع متميزة للاستثمار، وأوضح أمين منطقة عسير وليد الحميدي، أن هذه المشاريع عبارة عن تدوير ملابس «الحاويات الذكية» لتدوير الملابس المستعملة في مواقع متفرقة بعقد لمدة 5 سنوات، ومشروع مدينة ألعاب، وإنشاء وتشغيل وصيانة مدينة ألعاب بطريق الملك عبدالله على مساحة 2496م2 لمدة 15سنة، إضافة إلى إنشاء وتشغيل وصيانة محلات تجارية بمخطط آل غليظ على مساحة 8536م2 لمدة 25 سنة، وإنشاء وتشغيل وصيانة بوفيه في ممشى طريق المطار الجديد مقابل فندق الملقا بمساحة 12م2 لمدة 7 سنوات، وتشغيل «جسرين معلقين» على امتداد طريق الملك فهد بمدة عقد تصل إلى 5 سنوات.

أفضل المشاريع

نوه الحميدي إلى أن على الراغبين في المشاركة الاطلاع على الشروط والمواصفات لتلك المواقع والدخول على بوابة «بلدي» أو من خلال تطبيق «فرص» للتقدم على الفرص المتاحة، فيما سيتم التواصل من خلال إدارة التسويق لكافة المستثمرين والمهتمين بهذه القطاعات والأنشطة، مؤكدا أن أمانة عسير تسابق الزمن في اعتماد أفضل المشاريع الداعمة للبنية التحتية في المنطقة وذلك من خلال وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات التي تقوم بطرح العديد من المشاريع التنموية التي سترى النور قريبا، وسيكون لها أثر كبير في تطور المنطقة، وتحقيق تطلعات المواطنين في توفير الخدمات والارتقاء بمنجزات التنمية.

وأعرب الحميدي عن شكره للقيادة الرشيدة ولوزير الشؤون البلدية والقروية على دعمهم اللامحدود في اعتماد هذه المشاريع التي ستعود بالفائدة الاقتصادية والتنموية على المنطقة في كافة المجالات الخدمية والاستثمارية. يذكر أنه تم تحديد موعد العطاءات الأربعاء 30/‏‏3/‏‏ 1441، وسيكون موعد فتح المظاريف يوم 1/‏‏4 /‏‏1441 بمقر الوكالة العامة للاستثمارات بالأمانة.

مخالفات وزيارات

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أغلقت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة خلال الأسبوع الماضي نحو 197 محلا تجاريا، ورصدت 880 مخالفة، وذلك ضمن جهودها في حملة الرقابة البلدية، حيث بلغت الزيارات التفتيشية نحو 1504جولات قامت بها الفرق الميدانية التي أسفرت عن إتلاف 4362 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

جزاءات وغرامات

أوضح أمين منطقة عسير وليد الحميدي أنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المحلات والمنشآت المخالفة، مشيرا إلى أن المخالفات الصحية المرصودة تنوعت بين تدنّي مستوى النظافة العامة وسوء حفظ وتخزين الأطعمة علاوةً على مخالفة انتهاء التراخيص وغيرها من الملاحظات الأخرى.