53 ألف تأشيرة موسمية أصدرتها العمل في الحج

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله آل طاوي، يرافقه عدد من مسؤولي الفرع، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الإرشاد الأسري والنفسي.

أعمال الفرع

تسلم الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء تقريرا عن أعمال الفرع خلال حج 1440، تضمن الأعمال التي نُفذت خلال الموسم، التي شملت تنفيذ حملات تفتيشية على المنشآت ومتعهدي تشغيل المجازر، إضافة لتفقد منافذ العمل الدائمة وصالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة الإسلامي ومطار الطائف.

حالات الطوارئ

بحسب التقرير، أصدر فرع وزارة العمل بالمنطقة أكثر من 53 ألف تأشيرة عمل موسمية، فيما جرى تنفيذ 331 زيارة ميدانية خلال موسم الحج، وشارك الفرع في الخطة العامة لتدابير الدفاع المدني في حالات الطوارئ، إلى جانب المشاركة مع الجهات الحكومية في مركز العمليات الموحد 911، وتقديم المساعدات عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية، كما شارك بنحو 4200 متطوع.

الإرشاد الأسري

استمع أمير منطقة مكة المكرمة لشرح عن أعمال جمعية الإرشاد الأسري والنفسي قدّمه رئيسها جزاء المطيري، الذي أوضح أن الجمعية تساهم في رفع دور مراكز الإرشاد الأسري والنفسي والتدريب والتأهيل، ورفع مستوى الكفاءة المهنية للمختصين في الإرشاد الأسري والنفسي، وتنمية كفاءة الأسرة السعودية لتحقيق الأمن المجتمعي، وحماية مصالح المنشآت الأسرية والنفسية لتنمية وتعزيز التقدم المعرفي والمشاركة في خدمة قضايا المجتمع.

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من أعمال الوزارة

53 ألف تأشيرة عمل موسمية

331 زيارة ميدانية في الحج

المساهمة في الخطة العامة للدفاع المدني

المشاركة في مركز العمليات الموحد 911

4200 متطوع