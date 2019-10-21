أعمال الفرع
تسلم الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء تقريرا عن أعمال الفرع خلال حج 1440، تضمن الأعمال التي نُفذت خلال الموسم، التي شملت تنفيذ حملات تفتيشية على المنشآت ومتعهدي تشغيل المجازر، إضافة لتفقد منافذ العمل الدائمة وصالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة الإسلامي ومطار الطائف.
حالات الطوارئ
بحسب التقرير، أصدر فرع وزارة العمل بالمنطقة أكثر من 53 ألف تأشيرة عمل موسمية، فيما جرى تنفيذ 331 زيارة ميدانية خلال موسم الحج، وشارك الفرع في الخطة العامة لتدابير الدفاع المدني في حالات الطوارئ، إلى جانب المشاركة مع الجهات الحكومية في مركز العمليات الموحد 911، وتقديم المساعدات عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية، كما شارك بنحو 4200 متطوع.
الإرشاد الأسري
استمع أمير منطقة مكة المكرمة لشرح عن أعمال جمعية الإرشاد الأسري والنفسي قدّمه رئيسها جزاء المطيري، الذي أوضح أن الجمعية تساهم في رفع دور مراكز الإرشاد الأسري والنفسي والتدريب والتأهيل، ورفع مستوى الكفاءة المهنية للمختصين في الإرشاد الأسري والنفسي، وتنمية كفاءة الأسرة السعودية لتحقيق الأمن المجتمعي، وحماية مصالح المنشآت الأسرية والنفسية لتنمية وتعزيز التقدم المعرفي والمشاركة في خدمة قضايا المجتمع.
من أعمال الوزارة
53 ألف تأشيرة عمل موسمية
331 زيارة ميدانية في الحج
المساهمة في الخطة العامة للدفاع المدني
المشاركة في مركز العمليات الموحد 911
4200 متطوع
كانت هذه تفاصيل خبر 53 ألف تأشيرة موسمية أصدرتها العمل في الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.