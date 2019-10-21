سقوط طالب من الدور الثالث بمدرسته

كشفت التقارير الطبية الصادرة من مستشفى محايل العام أمس، عن تعرض أحد طلاب ثانوية الملك سعود بمركز بحر أبوسكينة التابع لمحايل لإصابات بليغة في الظهر بالفقرات القطنية (c1c3)، وذلك إثر سقوطه من الدور الثالث في فناء المدرسة قبل الطابور الصباحي، وفور سقوط الطالب أبلغ قائد المدرسة الهلال الأحمر بالمركز، والذي باشر إسعاف الطالب ونقله مباشرة لمستشفى محايل العام.

واطمأن مدير الشؤون الأمنية بالمحافظة أحمد عبدالعزيز آل ملحم والذي يرافقه رئيس مركز بحر أبوسكينة سعد يحيى الحياني، ومدير التعليم منصور آل شريم، ومدير مكتب التعليم بمركز بحر أبوسكينة علي موسى الطاير، على صحة الطالب، فيما قدم والده الشكر والتقدير لمسؤولي المحافظة على زيارتهم والاطمئنان على حالة ابنه.