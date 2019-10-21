سقوط طالب من الدور الثالث بمدرسته

واطمأن مدير الشؤون الأمنية بالمحافظة أحمد عبدالعزيز آل ملحم والذي يرافقه رئيس مركز بحر أبوسكينة سعد يحيى الحياني، ومدير التعليم منصور آل شريم، ومدير مكتب التعليم بمركز بحر أبوسكينة علي موسى الطاير، على صحة الطالب، فيما قدم والده الشكر والتقدير لمسؤولي المحافظة على زيارتهم والاطمئنان على حالة ابنه.
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