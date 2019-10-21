إصابات خطيرة في حادث انقلاب مروع بالباحة.. و الهلال الأحمر يصل متأخرا

جدة - عمرو شويل الباحة - الخليج 365 - عايض ال ركبان

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب مركبة على طريق “العقيق – الباحة”، قبل جامعة الباحة.

وقال شاهد عيان لـ”الخليج 365” إن الهلال الأحمر تأخر في مباشرة الحادث أكثر من 20 دقيقة، حسب وصفه.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة، عماد منسي الزهراني، أن بلاغا ورد للعمليات في تمام الساعة 18:05 مساء اليوم عن حادث انقلاب الموقع “العقيق – اللحيان” قبل جامعة الباحة.

وأضاف وجهنا فرق إسعافية من الهلال الأحمر وعند الوصول إلى الموقع تم مباشرة الحادث من قبل الفرق، واتضح وجود إصابتين خطيرتين، تم التعامل معها إسعافيا بالموقع ونقلها لمستشفى العقيق العام، كما تبين وجود إصابتين متوسطتين نقلت عن طريق وسيلة أخرى قبل وصول الفرق الإسعافية للموقع.

وأهاب الزهراني من جانبه بجميع المواطنين عدم التسرع بنقل مصابي الحوادث المرورية التي تحدث بالقرب من المحافظات التي تتوفر بها مراكز إسعافية والتي لا تستغرق الفرق وقتا طويلاً للوصول للموقع للتعامل مع نوعية الإصابة لكي يتم اتخاذ الإجراء المناسب لتثبيت المصاب قبل نقله للمستشفى حتى لا تكون هناك مضاعفات قد تؤدي لا سمح الله إلى شلل نتيجة التحريك الخاطئ.

وعن سبب تأخير الفرق الإسعافية في إنقاذ المصابين، أوضح “الزهراني” أن فرقة العقيق والتي تعتبر الأقرب كانت في طلب آخر وتم توجيه أقرب فرقة من الباحة لمباشرة الحادث.