حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير المملكة لدى الإمارات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (رأس الخيمة) استقبل عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي، مساء أمس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، في إمارة رأس الخيمة. وحمّل حاكم رأس الخيمة السفير الدخيل تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير

استقبل عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي، مساء أمس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، في إمارة رأس الخيمة. وحمّل حاكم رأس الخيمة السفير الدخيل تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، (حفظهما الله). ونوه القاسمي بالتطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية اقتصاديًا وماليًا واجتماعيًا. كما تم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسُبل تطويرها في المجالات كافة. حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن سعود القاسمي، والشيخ خالد بن سعود القاسمي، والشيخ صقر بن سعود القاسمي، وعبدالعزيز الزعابي، ومحمد علي النعيمي، فيما حضره من جانب سفارة المملكة صلاح الهطلاني.

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