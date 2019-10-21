محمد بن مسعود - الدمام - لوحظ تكون الفطريات عليها.. وتم تسليم المضبوطات لبلدية البشائر ضبط رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالخشبة، التابع لشرطة محافظة بلقرن 1550 كيلو من الطماطم الفاسد وغير الصالح للاستهلاك البشري. ولاحظ رجال الأمن تكوّن الفطريات وتلف في كمية الطماطم المضبوطة التي بلغت 280 كرتوناً وتم تسليم الكمية المضبوطة لبلدية البشائر. شاهد.. "أمن الخشبة" يضبط 1550 كيلو من الطماطم الفاسد ببلقرن صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-21 ضبط رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالخشبة، التابع لشرطة محافظة بلقرن 1550 كيلو من الطماطم الفاسد وغير الصالح للاستهلاك البشري. Advertisements ولاحظ رجال الأمن تكوّن الفطريات وتلف في كمية الطماطم المضبوطة التي بلغت 280 كرتوناً وتم تسليم الكمية المضبوطة لبلدية البشائر. 21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441 12:05 AM لوحظ تكون الفطريات عليها.. وتم تسليم المضبوطات لبلدية البشائر لوحظ تكون الفطريات عليها.. وتم تسليم المضبوطات لبلدية البشائر ضبط رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالخشبة، التابع لشرطة محافظة بلقرن 1550 كيلو من الطماطم الفاسد وغير الصالح للاستهلاك البشري. ولاحظ رجال الأمن تكوّن الفطريات وتلف في كمية الطماطم المضبوطة التي بلغت 280 كرتوناً وتم تسليم الكمية المضبوطة لبلدية البشائر. ، شاهد.. "أمن الخشبة" يضبط 1550 كيلو من الطماطم الفاسد ببلقرن ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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