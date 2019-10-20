فيديو.. ريجيكامب يوضح أسباب الهزيمة الكبيرة للوصل أمام الشارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يرى لورينت ريجيكامب، المدير الفني لفريق الوصل الإماراتي، أن إهدار الفرص جاء على رأس أسباب هزيمة فريقه الثقيلة بنتيجة 1-5 أمام مضيفه الشارقة، في الجولة الرابعة بدوري الخليج العربي الإماراتي.

ريجيكامب قال، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "عندما أهدرنا الفرص، استقبلنا هدفا من الهجمات المرتدة، بالإضافة إلى سوء الحظ الذي واجهنا".

وبالخسارة بخماسية على ملعبه، يقبع الوصل في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإماراتي، برصيد نقطة واحدة حصدها من أول 4 جولات.

وأضاف مدرب الوصل: "الهدف الثاني على سبيل المثال كان غير صحيح، لأن فريقنا استحق خطأ في منتصف الملعب قبل الهدف مباشرة".

واستدرك ريجيكامب: "لست باحثاً عن أعذار، فأنا هنا الآن من أجل تحمل المسؤولية كاملة، لكنني أعتقد أن الفريق سيعود".

وعن سير اللقاء أضاف مدرب الوصل: "لو قمنا باستغلال الفرص التي سنحت لنا وسجلنا كان وضع المباراة سيختلف تماماً، لكن كان علينا أيضاً الحذر من الهجمات المرتدة".

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واسترسل ريجيكامب: "حاولنا الدفع بلاعبي الفريق الثاني من أجل منحهم فرصة للتطور، لكن بعضهم بحاجة إلى مزيد من الوقت".

وعن إمكانية إقالته قال ريجيكامب: "لو اتخذت الإدارة قراراً فسوف تبلغكم به، أنا هنا لتحمل مسؤولياتي، لست خائفاً من أي شيء، فأنا أعرف عملي جيداً".

وواصل: "خسرنا العديد من اللاعبين المهمين في الفريق، الأمر ليس سهلاً، نقبل على مرحلة صعبة وعلينا أن نجتاز هذا الموقف".





وأنهى مدرب الوصل: "لسنا في منتصف الموسم حتى، ما زلنا في البدايات، وسواء كنت موجوداً أم لا، يجب أن ندعم اللاعبين ونساعدهم على التركيز، لقد اعتدت هذه الأمور، وأنا هنا للقيام بعملي".