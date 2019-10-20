ليفربول يوضح: متى يعود محمد صلاح للمباريات؟

أصدر ليفربول بيانا عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيه إن محمد صلاح لم يكن جاهزا بالشكل الأمثل للمشاركة في مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد، لافتا إلى أنه قد يكون لائقا لقيادة زملائه خلال مواجهة جينك البلجيكي يوم الأربعاء.

ويلتقي ليفربول مع يونايتد مساء الأحد على ملعب أولد ترافورد معقل يونايتد، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد "الريدز" لملاقاة جينك الأربعاء المقبل، في ثالث جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال البيان إن صلاح لم يكن جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة يونايتد، مشيرا إلى أنه قد يكون متاحا للمشاركة في لقاء جينك البلجيكي.

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ونقل الموقع الرسمي لليفربول تصريحات للألماني يورجن كلوب مدرب الفريق قال فيها: "صلاح لم يكن جاهزا للمشاركة، هذا هو واقع الأمر".

وأضاف: "لم يتدرب صلاح مع الفريق في الفترة الأخيرة، لا أعرف كيف توقع الجميع مشاركته (أمام يونايتد)، لم تكن لديه فرصة للحاق بالمواجهة، ربما قد يلحق بمباراة الأربعاء، سنرى كيف ستسير الأمور".

وتلقى ليفربول صدمة قوية بعد تأكد غياب صلاح، وهو أحد أبرز لاعبيه عن المباراة، بسبب إصابة في الكاحل، ليحل بدلا منه ديفوك أوريجي، في التشكيلة الأساسية لـ"الريدز".

في المقابل، حملت التشكيلة الأساسية لـ"يونايتد" نبأ سارا لجماهيره، بعد تأكد مشاركة الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، بعد تعافيه في وقت قياسي، من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وتوج صلاح بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز في آخر موسمين، حيث سجل 32 هدفا مع ليفربول في الموسم قبل الماضي اعتلى بها عرش الهدافين، و22 هدفا في الموسم الماضي تقاسم بها الجائزة مع زميله السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.



ويحتل ليفربول صدارة ترتيب المسابقة حاليا برصيد 24 نقطة، محققا العلامة الكاملة بالفوز في أول 8 مباريات له، فيما يأتي يونايتد في المركز الـ14 برصيد 9 نقاط.