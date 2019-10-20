- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. متهور يصدم مركبة ويهرب في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. متهور يصدم مركبة ويهرب في جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
أظهر مقطع فيديو، اصطدام مركبة يقودها شاب متهور بسيارة كانت متوقفة أمام منزل صاحبها في محافظة جدة.
وبيّن الفيديو، الشاب يقود سيارة بسرعة جنونية، حيث فقد السيطرة عليها ليصطدم بسيارة أخرى متوقفة أمام أحد المنازل؛ ما تسبب في تضررها بشكل كبير.
وبحسب ما أظهر مقطع، فر الشاب بسيارته بعد الحادث مباشرة، فيما طالب متداولو الفيديو باتخاذ ما يلزم لوضع حد لهذه الممارسات السلبية والطائشة، ومعاقبته نظاميًّا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. متهور يصدم مركبة ويهرب في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.