فيديو.. متهور يصدم مركبة ويهرب في جدة

2019-10-20

متابعات الخليج 365 - جدة

أظهر مقطع فيديو، اصطدام مركبة يقودها شاب متهور بسيارة كانت متوقفة أمام منزل صاحبها في محافظة جدة.

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وبيّن الفيديو، الشاب يقود سيارة بسرعة جنونية، حيث فقد السيطرة عليها ليصطدم بسيارة أخرى متوقفة أمام أحد المنازل؛ ما تسبب في تضررها بشكل كبير.

وبحسب ما أظهر مقطع، فر الشاب بسيارته بعد الحادث مباشرة، فيما طالب متداولو الفيديو باتخاذ ما يلزم لوضع حد لهذه الممارسات السلبية والطائشة، ومعاقبته نظاميًّا.