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اصطدام شاحنتين على طريق جدة- رابغ
متابعات الخليج 365 - جدة
باشرت الجهات المختصة، اليوم الأحد، حادث اصطدام شاحنتين على طريق جدة- رابغ قبل جسر النصايف باتجاه جدة.
وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) أن الحادث تسبب في وقوع عدد من الإصابات، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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