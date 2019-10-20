2019-10-20

متابعات الخليج 365 - جدة

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باشرت الجهات المختصة، اليوم الأحد، حادث اصطدام شاحنتين على طريق جدة- رابغ قبل جسر النصايف باتجاه جدة.

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) أن الحادث تسبب في وقوع عدد من الإصابات، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.