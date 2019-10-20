- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم لمحة أولية لنسب هطول الأمطار للحالة الجوية القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
لمحة أولية لنسب هطول الأمطار للحالة الجوية القادمة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الباحث في علوم الطقس والمناخ نزيه الحيزان، أن أجواء المملكة تتهيأ لاستقبال حالة من عدم الاستقرار الجوي ابتداءً من مساء الثلاثاء المقبل، وتستمر لعدة أيام.
ولفت الحيزان إلى أن الحالة تؤثر على تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل وشمال القصيم، ويُصاحب هذه الحالة هطول الأمطار، ونشاط بالرياح السطحية، مع انخفاض في درجات الحرارة.
ونشر لمحة أولية لنسب هطول الأمطار للحالة الجوية القادمة، متابعًا أنها في المجمل بين خفيفة إلى متوسطة، وقد تتغير المعطيات للأفضل وقد تضمحل.
كانت هذه تفاصيل خبر لمحة أولية لنسب هطول الأمطار للحالة الجوية القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.