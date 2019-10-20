2019-10-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الباحث في علوم الطقس والمناخ نزيه الحيزان، أن أجواء المملكة تتهيأ لاستقبال حالة من عدم الاستقرار الجوي ابتداءً من مساء الثلاثاء المقبل، وتستمر لعدة أيام.

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ولفت الحيزان إلى أن الحالة تؤثر على تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل وشمال القصيم، ويُصاحب هذه الحالة هطول الأمطار، ونشاط بالرياح السطحية، مع انخفاض في درجات الحرارة.

ونشر لمحة أولية لنسب هطول الأمطار للحالة الجوية القادمة، متابعًا أنها في المجمل بين خفيفة إلى متوسطة، وقد تتغير المعطيات للأفضل وقد تضمحل.