تركي آل الشيخ من البوليفارد: وصلنا 80% والوعد الثلاثاء

2019-10-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أنه زار بوليفارد الرياض، اليوم الأحد.

وأضاف آل الشيخ: وصلنا 80%، وإن شاء الله الوعد الثلاثاء.

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ونشر رئيس هيئة الترفيه صورًا تبين عملية تفقده البوليفارد، ومتابعته الاستعدادات والتجهيزات التي تتم ليل نهار على قدم وساق.

وشهدت العاصمة الرياض، مساء الخميس، فعاليات تاريخية بافتتاح البوليفارد في موسم الرياض، الحدث الترفيهي الأضخم في المنطقة والشرق الأوسط، وربما العالم أجمع.

وعلى الرغم من أن الطاقة الاستيعابية لمنطقة بوليفارد الرياض هي 60 ألف فقط، إلا أن الحضور تجاوز الطاقة الاستيعابية ووصل لـ400 ألف في ذلك اليوم.

وشارك في مسيرة بوليفارد الرياض الضخمة أكثر من 1500 مؤدٍّ بأزياء خاصة وفريدة بـ25 عربة تضم أكبر المشاركين في فعاليات موسم الرياض من أسماء عالمية كبرى، بالإضافة إلى عروض دراجات نارية، وألعاب نارية، وعربات استعراضية، والكثير من المفاجآت الأخرى التي سيعيشها متابعات الخليج 365 والمقيم والزائر.







