شاهد نبض الرياض عبر “المواطن”: هنا جمال الفن والموروث الشعبي

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شاهد نبض الرياض عبر “متابعات الخليج 365”: هنا جمال الفن والموروث الشعبي
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي
وثقت “متابعات الخليج 365” الفعاليات والحضور الكبير في مهرجان نبض الرياض في قصر المصمك، حيث يتجول الزوار بين اللوحات الفنية والجمالية التي تبين الموروث الشعبي لمناطق المملكة.
ويقدم نبض الرياض رحلة خاصة للزوار تمر عبر موروث جبال وسهول المنطقة الجنوبية، إلى الشواهد التاريخية ومن فنون الحجاز إلى شرقها وساحلها، فيما تغري الساحات المخصصة للزائرين بقضاء الساعات في التعرف على البرامج المتنوعة التي يقدمها المهرجان.
وشهد نبض الرياض حضور العديد من أطياف المجتمع، من كبار سن ورجال ونساء وأطفال حرصوا على التواجد ومشاهدة الفرق الفنية التي تؤدي كل منها موروثها الشعبي من الرقصات والأغاني المصاحبة لها، وسط تفاعل من الحضور.
ونبض الرياض هي تجربة يومية تأتي احتفالًا بتراث مدينة الرياض العريق، بفعاليات متنوعة من عروض ثلاثية الأبعاد وعروض فلكلورية وترفيهية موسيقية، ومعارض ومطاعم مميزة.
ويستضيف قصر المصمك، وسط العاصمة، “نبض الرياض”، حيث شهدت الساحة الخارجية حضور العائلات للاستمتاع بالعروض الجدارية ثلاثية الأبعاد، والعروض الفلكلورية والترفيهية والموسيقية، وذلك ضمن فعاليات تستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.
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